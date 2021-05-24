В Дудинке пройдет юбилейный международный турнир по керлингу

В Дудинке пройдет международный турнир по керлингу WCT Arctic Cup в дисциплине «микст-дабл». Он стартует 27 мая и продлится четыре дня. Уже подтвердили участие команды из Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии, Венгрии и России.

Россию на турнире будут представлять сразу несколько национальных команд. Среди них — основные игроки сборной Анастасия Москалева и Александр Еремин (призеры чемпионата мира). Они приедут в Дудинку сразу же после окончания выступления на чемпионате мира. Также будет участвовать специально сформированная команда из скипов мужской и женской национальных сборных России — Алина Ковалева (серебро чемпионата мира 2021 г., прошла отбор на Олимпийские игры 2022 г.) и Сергей Глухов (четвертое место на чемпионате мира 2021 г., прошел отбор на Олимпийские игры 2022 г.).

Кроме основного турнира пройдет и детский турнир Junior Arctic Cup с участием команд из Дудинки, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

«Мы системно поддерживаем как массовый спорт, так и спорт высоких достижений. Отрадно, что в предстоящем мероприятии Arctic Curling Cup эти две составляющие дополняют друг друга. Лучшие игроки со всего мира будут сражаться за престижный трофей и передавать опыт начинающим спортсменам. За последние годы Дудинка стала одной из значимых точек на карте мирового керлинга, где спортсмены чувствуют себя как дома. Этому предшествовала серьезная работа по созданию спортивной и дополнительной инфраструктуры, привлечению в регион сильнейших специалистов, по популяризации зимних видов спорта в России. Самая северная в мире ледовая арена «Таймыр» снова приглашает лучших из лучших», - рассказала старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев напомнил, что для Дудинки это уже юбилейное, пятое соревнование по керлингу.

«Когда мы впервые решили организовать здесь турнир, то не думали, что он станет настолько значимым и престижным в мире керлинга. Хочу отдельно отметить, как динамично развивается этот вид спорта в Красноярском крае: за последние годы спортивные школы региона подготовили и выпустили множество керлингистов, которые не только участвуют на чемпионатах и кубках России, но и добиваются самых высоких результатов. А воспитанники школы керлинга Таймыра уже серьезно составляют конкуренцию молодому поколению спортсменов. Огромный вклад в это внес «Норникель». Благодаря нашему плодотворному сотрудничеству и их всесторонней поддержке мы смогли создать все условия для развития нашего вида спорта. Уверен, что соревнования пройдут традиционно на самом высоком организационном уровне, а мы станем свидетелями интересной борьбы на северном льду».

Напомним, школа керлинга в Дудинке открылась в 2016 году. Сегодня в ней занимаются более 100 человек в возрасте от 13 до 65 лет.