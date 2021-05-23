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«Енисей-СТМ» начинает финальную серию чемпионата России по регби

Главная Спорт
Красноярск
12:51 23 Мая 2021
матч, енисей, финал, регби, чемпионат
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня состоится первый матч за «золото» чемпионата России по регби. «Енисей-СТМ» принимает клуб «Локомотив-Пенза».

Матч начнется в Красноярске в 16:30. Перед ним на площади перед стадионом будет работать фотозона и организована автограф-сессия.

«Стартовый состав практически полностью совпадает с тем, который начинал второй полуфинал с «Красным Яром». Изменений лишь два - с первых минут на поле выйдут Питер Якобс и Александр Будыченко», - отмечается на сайте красноярского клуба.

«Красный Яр», в свою очередь, 21 мая провел первый матч за «бронзу» с новокузнецким «Металлургом». Он состоялся на поле кузбасского клуба. Хозяева выиграли 13:11, решив исход игры на последних секундах.

Фото: сайт клуба «Енисей-СТМ»

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