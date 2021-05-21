«Енисей-СТМ-2» вышел в финал молодёжного чемпионата России

«Енисей-СТМ-2» разгромил московскую «Славу-м» в ответном полуфинале молодежного чемпионата России и пробился в решающий матч. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В первом тайме исход противостояния был решен. Попытками у «тяжелой машины» отметились В. Немцев, Е. Малышкин, В. Кононов, Д. Машкин и А. Бернаучис. Пять реализаций и штрафной забил К. Гавричков. «Слава» ответила одной реализованной попыткой, 38:7 к перерыву.

Во втором тайме красноярская команда довела счет до 51:7 – попытка Заболотных, реализация и два штрафных Гавричкова. Затем красноярцы позволили москвичам сократить отставание, но финальную точку со штрафного поставил Гавричков – 54:21.

Соперником «Енисея-СТМ-2» стал «ВВА-Подмосковье-м», финал пройдет 3 июня. Монинцы совершили мощный камбэк, отыграв у дублеров «Красного Яра» разницу первого матча в 33 очка. Усилившиеся игроками основы «военлеты» разгромили «яровцев» – 64:9.

Фото: Елены Домбровской