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Футбольный «Енисей» провел Кубок Друзей

Главная Спорт
Красноярск
15:25 17 Мая 2021
футбол, турнир, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» накануне провел Кубок Друзей. В турнире приняли участие 12 команд.

Из группы «А» в плей-офф прошли сборная ПАО «Сбербанк» и сборная ветеранов ФК «Енисей». В группе «Б» первое и второе места заняли сборная администрации ФК «Енисей» и команда СМИ Красноярска.

Футбольный «Енисей» провел Кубок Друзей

В первом полуфинале сборные ветеранов и администрации ФК «Енисей» так и не смогли определить победителя в основное время. Серия пенальти и счет 3:2 в пользу администрации клуба. Во втором полуфинале с разгромным счетом побеждает Сборная ПАО «Сбербанк» - 3:0.

Крайне захватывающим оказался матч за третье место. Очень активно начала игру сборная СМИ и обеспечила себе солидное преимущество 3-0, но ветераны ФК «Енисей» благодаря своему опыту, перевернули матч и вырвали победу – 4-3.

Футбольный «Енисей» провел Кубок Друзей

В финальной игре гол Никиты Раздорских принес победу сборной администрации ФК «Енисей». 

Директор футбольного клуба Алексей Ивахов вручил переходящий Кубок команде «Фананаты» как самым близким друзьям ФК «Енисей». За отличные футбольные перспективы ФК «Ботаника» получил сертификат на 10 абонементов нового сезона 2021/2022. Победителям турнира отдельные призы вручил ПАО Сбербанк. Серебряные призеры получили фирменный торт ФК «Енисей». Медали, грамоты и мяч с автографами игроков Енисея получила сборная ветеранов за третье место.
 

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