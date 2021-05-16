Красноярскому «Соколу» пригодился тольяттинский опыт

В «Соколе» очередное пополнение. За красноярской хоккейный клуб будет выступать молодой нападающий Леонид Николенко.

По данным клуба, 21-летний Леонид Николенко является воспитанником тольяттинского хоккея. Он играет на позиции центрфорварда.

«В послужном списке выступления за юношеские и молодежные команды системы «Лады». В ВХЛ на протяжении двух предыдущих сезонов играл за самарский ЦСК ВВС», - говорится в сообщении на сайте «Сокола».

В начале мая красноярский клуб объявил о подписании контракта с Константином Майоровым. Ранее он играл, в том числе, в составе тольяттинской «Лады.

Как писали Sibnovosti.ru, в сезоне 2020/2021 «Сокол» по итогам регулярного первенства Высшей хоккейной лиги занял 19-е место в турнирной таблице и не вышел в плей-офф.

Фото: страница хоккейного клуба «Сокол» в соцсети «ВКонтакте»