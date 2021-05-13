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Детскую футбольную школу директора ФК «Енисей» отметили на федеральном уровне

Главная Спорт
Красноярск
12:51 13 Мая 2021
футбол, развитие, енисей, красноярск, награды и премии
Автор: Sibnovosti.ru
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В РФС подвели итоги смотра-конкурса «Россия - футбольная страна!». В нем специалисты оценивали проекты массового футбола в регионах страны. В номинации «Лучший проект в области развития массового футбола» третье место занял проект «ЯЧемпион» из Красноярского края.

«Всероссийский смотр-конкурс проектов массового футбола "Россия - футбольная страна!" — это стратегически важный проект РФС, направленный на популяризацию спорта в нашей стране. В России много инициативных и неравнодушных к футболу людей, которые готовы развивать его и делать доступным для всех желающих», - прокомментировал итоги конкурса глава РФС Александр Дюков.

Напомним, основателем проекта «ЯЧемпион» является нынешний директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов. Сейчас Академией руководит Ольга Владимировна Ивахова.

Отметим, что массовый футбол в академии «ЯЧемпион» стоит денег. Так, самый дешевый абонемент на восемь занятий для дошкольников на утреннее время обойдется в 3520 рублей.

«Наша цель – сделать детский спорт доступным и привлекательным для всех», - говорится на сайте Академии.

Сейчас кроме футбола там предлагают платные занятия гимнастикой, шахматами и каратэ.

 

фото: сайт академии «ЯЧемпион»

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