Сибирские «моржи» проплыли «Милю Победы» по Енисею

«Моржи» из нескольких регионов Сибири приняли участие в соревнованиях по плаванию в ледяной воде «Миля Победы». Они прошли вчера в Красноярске.

Заплыв на дистанции 1,65 км прошел в водах Енисея. Температура речной воды составляла плюс 2,5 градуса, поэтому было решено разбить участников на четыре соревнующихся команды. Члены команды сменяли друг друга, самостоятельно выбирая протяженность своей дистанции.

Первое место, как сообщили в правительстве Красноярского края, завоевала команда «Моржи Сибири». В ее состав вошли спортсмены из красноярского клуба «Мегапололюс», а также Алтайского края и Тюмени.

Всего в «Миле Победы» приняли участие около 70 спортсменов.

Фото: официальный портал Красноярского края