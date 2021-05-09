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Полуфинальный матч красноярских регбистов будут обслуживать московские арбитры

Главная Спорт
Красноярск
14:34 9 Мая 2021
регби, матч, полуфинал, арбитр
Автор: Sibnovosti.ru
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Второй полуфинальный матч чемпионата России по регби между двумя красноярскими командами начнется завтра в 16:00. «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встретятся на стадионе «Красный Яр».

Матч будет обслуживать московская бригада арбитров. Главным судьей назначен Георгий Копп. Сегодня по плану у команд капитанские тренировки.

Как писали Sibnovosti.ru, первый полуфинальный поединок завершился победой «Енисея-СТМ» со счетом 15:6. Полуфинальная серия играется до двух побед.

Соперник победителя в этой паре определится в другом полуфинале, в котором играют новокузнецкий «Металлург» и «Локомотив-Пенза». Первый матч выиграл «Локомотив-Пенза» в овертайме со счетом 30:27. Повторный поединок состоится сегодня.

Фото: сайт клуба «Красный Яр»

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