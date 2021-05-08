Футбольный «Енисей» уступил в Томске

В сибирском дерби Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» уступил в гостях томской «Томи». Исход игры решил один забитый мяч.

«Томь» открыла счет в самом начале матча. На второй минуте Кирилл Косарев в штрафной площади соперников принял пас от Никиты Кривцова и точно пробил. В конце первой половины игры уже сам Никита Кривцов бил по воротам с дальней дистанции и попал в перекладину.

На 62-й минуте красноярец Станислав Ломакин мог сравнять счет, но угодил в штангу. Это был, наверное, лучший шанс гостей за матч уйти от поражения.

Фото: страница футбольного клуба «Томь» в соцсети «ВКонтакте»