Красноярский «Сокол» получил нападающего с опытом игры в КХЛ

Константин Майоров стал первым новичком красноярского хоккейного клуба «Сокол» в этом межсезонье. Опытному нападающему 32 года.

О переходе сообщил сайт клуба. По его данным, на счету Константина Майорова более 400 матчей в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Он выступал за «Дизель», «Буран», «Ладу», «Тамбов» и «Зауралье». Кроме того, нападающий поиграл и в Континентальной хоккейной лиге в рядах тольяттинской «Лады» и ханты-мансийской «Югры».

«В сезоне 2020/2021 32-летний форвард играл сначала за ХК «Тамбов», затем за «Зауралье». В общей сложности набрал 23 (9+14) очка за 39 матчей регулярного чемпионата», - говорится в сообщении на сайте ВХЛ.

Как писали Sibnovosti.ru, «Сокол» в новом сезоне продолжит спортивное сотрудничество с «Амуром», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Хабаровчане будут направлять своих игроков в расположение клуба-партнера, чтобы помочь в матчах ВХЛ.

Напомним, в сезоне 2020/2021 «Сокол» по итогам регулярного первенства ВХЛ занял 19-е место в турнирной таблице и не вышел в плей-офф.

Фото: страница «Болельщики ХК «Лада» в соцсети «ВКонтакте»