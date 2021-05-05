ХК «Сокол» продлил спортивное сотрудничество с «Амуром»

Красноярский «Сокол» в новом сезоне продолжит спортивное сотрудничество с «Амуром», который выступает в Континентальной хоккейной лиге. Хабаровчане в течение сезона будут направлять своих игроков в расположение клуба-партнера, чтобы помочь в матчах ВХЛ. В таком режиме команды сотрудничают с 2016 года. Однако в новом сезоне совместная работа выйдет на новый уровень, сообщил генеральный директор хоккейного клуба «Сокол» Денис Луговик.

«Как и прежде, игроки «Амура» будут делегироваться к нам, чтобы помочь «Соколу» в матчах ВХЛ. Есть также договоренность с руководством хабаровчан, что некоторые игроки «Красноярских Рысей» или выпускники нашей ДЮСШ будут попадать в «Амурские Тигры» для получения опыта и роста спортивного мастерства. Это хорошая взаимосвязь, надеемся, что она даст свои плоды. Мы рады, что продлили соглашение и надеемся, что это принесет хороший результат», - отметил Денис Луговик.

Фото: kraysport.ru