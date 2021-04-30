Сиуа Таумалоло: «Сборы в Грузии прошли на отлично»

Главный тренер регбийного «Красного Яра» Сиуа Таумалоло рассказал в интервью клубной пресс-службе о подготовке команды к первому полуфиналу против «Енисея-СТМ», который пройдет 3-го мая на стадионе «Авангард».

- Как прошли сборы? Тест-матчей не хватило?

- Сбор в Грузии прошёл на отлично. Мы много работали на поле, в тренажёрном зале, уделяли внимание наигрыванию тактических моментов. Для меня было достаточно, что мы сыграли два матча со «Стрелой» в Крымске, а в Тбилиси были двухстронки с местными клубами. Проблем с игровой практикой не было. Я всем доволен.

- «Енисей-СТМ» сыграл два официальных матча, будет ли у подопечных Александра Первухина преимущество в игровой практике перед «Красным Яром»?

- Видно, они прибавляли от игры к игре, но полуфинал – это совсем другой настрой, другая ответственность, новое противостояние. На нас это не должно сказаться. Наверное, у них есть преимущество в игровой форме, но всё будет решаться на поле.

- Как оцениваешь состав «Красного Яра»? Готовы выложиться на сто процентов 3 мая?

- Самое главное, что никто не травмирован. Все игроки приняли вызов, состав будет зависеть от игровых качеств регбистов. Ребята все готовы.

- Джейсон Таумалоло будет в основе или в молодёжном составе?

- Для него хороший момент, что приехал в профессиональную команду. Джейсон повысит уровень своей игры, будет развиваться и принесёт пользу РК «Красный Яр» сейчас или позднее