Еще один хоккеист сборной России покинул «Енисей»

Полузащитник «Енисея» Максим Ишкельдин вернулся в хабаровский «СКА-Нефтяник». Эту информацию подтвердил президент дальневосточного клуба Александр Никитин в эфире телеканала «Губерния». Уход Ишкельдина стал третьей серьезной потерей для «Енисея», который в минувшем сезоне стал чемпионом России.

До этого команду покинул лучший нападающий Алмаз Миргазов и полузащитник Олег Толстихин, который перешли в московское «Динамо». Напомним, также ушел из «Енисея» главный тренер Михаил Пашкин, перешедший в шведский АИК.