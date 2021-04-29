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Футбольный «Енисей» победил одного из фаворитов ФНЛ

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Красноярск
10:00 29 Апреля 2021
футбол, енисей, команда
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Красноярский «Енисей» в гостях одержал победу над «Нижним Новгородом», который претендует на выход в российскую премьер-лигу. Встреча в рамках 39-го тура первенства ФНЛ закончилась со счетом 2:1. Голы в составе красноярцев в первом тайме забили центральные защитники Валерий Кичин и Валерий Цховребов.

«Игра проходила с большим территориальным преимуществом нижегородцев. Нам в какой-то мере повезло. Забили два гола и после этого грамотно оборонялись, рассчитывая на быстрые атаки.
Во втором тайме могли увеличить разрыв в счете, но в итоге пропустили в концовке. Жаль, что не сыграли «на ноль». Но ребята – молодцы. Они сделали все возможное, для того чтобы обыграть нижегородцев» , - сообщил после матча главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

Красно-синие продолжают занимать 9-ое место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч “Енисей” проведет на Центральном стадионе Красноярска 2-го мая против “Чертаново”, начало в 17:00.

Фото с сайта bookmakers-rank.ru

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