Футбольный «Енисей» победил одного из фаворитов ФНЛ

Красноярский «Енисей» в гостях одержал победу над «Нижним Новгородом», который претендует на выход в российскую премьер-лигу. Встреча в рамках 39-го тура первенства ФНЛ закончилась со счетом 2:1. Голы в составе красноярцев в первом тайме забили центральные защитники Валерий Кичин и Валерий Цховребов.

«Игра проходила с большим территориальным преимуществом нижегородцев. Нам в какой-то мере повезло. Забили два гола и после этого грамотно оборонялись, рассчитывая на быстрые атаки.

Во втором тайме могли увеличить разрыв в счете, но в итоге пропустили в концовке. Жаль, что не сыграли «на ноль». Но ребята – молодцы. Они сделали все возможное, для того чтобы обыграть нижегородцев» , - сообщил после матча главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

Красно-синие продолжают занимать 9-ое место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч “Енисей” проведет на Центральном стадионе Красноярска 2-го мая против “Чертаново”, начало в 17:00.

Фото с сайта bookmakers-rank.ru