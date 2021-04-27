В Красноярске может появиться турнир по киберспорту на призы главы города. Такое предложение озвучил депутат Красноярского городского Совета Константин Сенченко. По его словам, таким способом можно «прославлять город».

«Огромный фокус молодежи именно на этом виде спорта. Благодаря ему мы можем также прославлять город, потому что турниры проводятся и на международном уровне. И формат недорогой», - заявил народный избранник на заседании комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни.

Глава Красспорта Валерий Черноусов, который отчитывался о работе управления за 2020-й, напомнил, что в прошлом году во время пандемии проводился большой городской турнир, в котором приняли участие 40 тысяч человек. В этом году в рамках календарного плана также проводятся соревнования, хотя и не такого масштаба.

Предложение Сенченко вошло в официальный перечень рекомендаций Горсовета администрации Красноярска.