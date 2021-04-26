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БК «Енисей» занял 3-е место с конца в Единой лиге ВТБ

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Красноярск
14:30 26 Апреля 2021
баскетбол, лига, клуб
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Красноярские баскетболисты проиграли дома эстонскому «Калеву» со счётом 89:94 в рамка. Встреча проходила в «Арене Север». В составе хозяев самым результативным игроком встречи стал Тайус Бэттл, набравший 16 очков. «Енисей» не попал в плей-офф, завершив регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на 11-м месте, одержав лишь 6 побед в 24-х матчах.

Отметим, что не слишком радужные итоги сезона руководство «Енисея» прогнозировало еще в августе прошлого года на легендарном совещании  у министра спорта края Павла Ростовцева, где практически все клубные функционеры декларировали заниженные задачи на предстоящий спортивный сезона.

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