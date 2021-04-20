Красноярский бегун преодолел дистанцию в 180 километров

Красноярский бегун Дмитрий Чаплин совершил марш-бросок. В непогоду он преодолел дистанцию в 180 километров – это расстояние ультрамарафонец в одиночку пробежал между Красноярском и Ачинском. Время забега составило 34 часа 38 минут.

«Самой трешовой выдалась ночь с субботы на воскресенье. Я уже не спал вторую ночь, и ресурс постоянного движения у меня погас к двум ночи. Экипировка спортивная перестала греть, потому что движения стало меньше. Плюс арктический циклон ощущался очень сильно, особенно ледяной ветер. Я замерз, терял частично память, «шел на автопилоте», потому что уворачивался от встречных машин», — прокомментировал свой забег Дмитрий Чаплин сайту ngs24.ru.

Напомним, что минувшим летом спортивный клуб «Горностай» провел ультрамарафон на 100 километров. На старт вышли 24 бегуна, только половина из них финишировали. Лучший результат —100 километров за 10 часов 13 минут 20 секунд.