Футбольный «Енисей» уступил одну из лидеров ФНЛ

Футбольный «Енисей» уступил одному из лидеров Футбольной национальной лиги – клубу «Оренбург». В составе гостей были игроки, в прошлом выступавшие в Красноярске. Воспитанник красноярского футбола Александр Масловский, полузащитник Алексей Скворцов и нападающий Андрей Козлов. Матч прошел накануне в Красноярске.

Гости открыли счет на 28-й минуте. Но довольно скоро хозяева сумели отыграться благодаря голу Александра Зотова. Во тайме второй «Оренбург» сумел выйти вперед и сохранил победный счет до финального свистка.

«Енисей» продолжает держаться в топ-10 команд ФНЛ, деля девятую строчку с хабаровчанами.

Следующий матч тоже будет домашним: в 38-м туре «Енисей» уже на Центральном стадионе сыграет против столичного «Спартака-2». Встреча пройдет 24 апреля и начнется в 17:00.

фото: ФК «Енисей»