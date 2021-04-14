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Легенды хоккея сыграли за Полярным кругом

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Красноярск
08:32 14 Апреля 2021
норильск, спорт, хоккей, благотворительность
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9 апреля в Норильске состоялся четвертый, уже ставший традиционным благотворительный матч с участием легенд отечественного и мирового хоккея.

Инициатор подобных матчей на территории Норильска — президент «Норникеля», глава попечительского совета Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Владимир Потанин, который реализует проекты, направленные на развитие хоккея в России как массового вида спорта.

В этот день легенды хоккея — Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный и Андрей Коваленко — сыграли на льду дворца спорта «Арктика». Команде легенд противостояли лучшие игроки Ночной хоккейной лиги из Заполярья, а ведущим матча стал популярный комментатор Дмитрий Губерниев.

Легенды хоккея сыграли за Полярным кругом

Встреча завершилась победой легенд хоккея со счетом 12:7. По традиции пригласительные билеты на игру реализуются в обмен на добровольные пожертвования, которые «Норникель» удваивает и направляет в детские спортивные школы.

Перед игрой олимпийские чемпионы Андрей Коваленко, Владимир Мышкин и Евгений Давыдов провели мастер-класс для воспитанников местных спортивных школ. Звезды хоккея пообщались с болельщиками в новом спорткомплексе «Айка», который был открыт в декабре прошлого года при участии «Норникеля».

Легенды хоккея сыграли за Полярным кругом

«Матчи здесь становятся традиционными, и мы рады, что нас приглашают. Важно популяризировать хоккей, в том числе и такими встречами. Самый лучший пример — когда отец играет, а ребенок следит за ним с трибун», — сказал двукратный олимпийский чемпион, генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Вот уже на протяжении нескольких лет «Норникель» выступает партнером Ночной хоккейной лиги. Наряду с популяризацией любительского спорта Ночная хоккейная лига совместно с компанией реализует целевую программу поддержки ветеранов отечественного хоккея.

Легенды хоккея сыграли за Полярным кругом

«Главный итог таких матчей — яркие эмоции и новый импульс для развития хоккея и не только. Норильск — город-труженик, который в непростых климатических условиях производит продукцию, необходимую всему миру. Сегодня мы побывали на производстве, и то, что я увидел, впечатляет. Уверен, что в ближайшие пять лет Норильск станет самым благоустроенным и экологичным городом как минимум за полярным кругом и в Сибири», — говорит двукратный олимпийский чемпион, член Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Вячеслав Фетисов.

Легенды хоккея сыграли за Полярным кругом

Матчи с участием звезд хоккея при поддержке Ночной хоккейной лиги и компании «Норникель» в Норильске проводятся ежегодно. Впервые такая игра состоялась 4 марта 2017 г. В этом году суммарно было собрано 3,1 млн руб. на развитие хоккея в Заполярье; в целом же за все время организации подобных матчей в спортивные организации региона было передано свыше 11 млн руб.

Фото: «Норникель»
По материалам «Норникеля»

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