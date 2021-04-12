Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

Футбольный тренер Александр Тарханов может вернуться в красноярский «Енисей», который он возглавлял «без году неделю». Напомним, специалист покинул красно-синих в октябре прошлого года. Несмотря на двухлетний контракт, тренер пробыл в Красноярске всего четыре месяца и уехал руководить софийской «Славией».

Но в Болгарии не задалось. Клуб на официальном сайте объявил о расставании с Тархановым. Причины не называются, но вероятнее всего ими стали неудовлетворительные результаты команды. На данный момент она занимает 12 место из 14 участников чемпионата страны.

Напомним, в недавнем интервью директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что в случае плохих результатов красноярцев менеджмент задумается о смене тренера Александра Алферова. После этого красноярцы выиграли две игры. Но по традиции Красноярского края кандидатура тренера определяется и согласовывается на уровне руководства региона. Если Тарханов захочет вернуться в Красноярск, то с большой долей вероятности это и произойдет.

Фото: kraysport.ru