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Александр Тарханов может вернуться в футбольный «Енисей»

Главная Спорт
Красноярск
12:44 12 Апреля 2021
футбол, енисей, красноярск, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный тренер Александр Тарханов может вернуться в красноярский «Енисей», который он возглавлял «без году неделю». Напомним, специалист покинул красно-синих в октябре прошлого года. Несмотря на двухлетний контракт, тренер пробыл в Красноярске всего четыре месяца и уехал руководить софийской «Славией».

Но в Болгарии не задалось. Клуб на официальном сайте объявил о расставании с Тархановым. Причины не называются, но вероятнее всего ими стали неудовлетворительные результаты команды. На данный момент она занимает 12 место из 14 участников чемпионата страны.

Напомним, в недавнем интервью директор «Енисея» Алексей Ивахов заявил, что в случае плохих результатов красноярцев менеджмент задумается о смене тренера Александра Алферова. После этого красноярцы выиграли две игры. Но по традиции Красноярского края кандидатура тренера определяется и согласовывается на уровне руководства региона. Если Тарханов захочет вернуться в Красноярск, то с большой долей вероятности это и произойдет.

 

Фото: kraysport.ru

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