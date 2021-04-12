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Футбольный «Енисей» ворвался в десятку лучших команд ФНЛ

Главная Спорт
Красноярск
11:30 12 Апреля 2021
победа, енисей, футбол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» накануне проводил выездной матч в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги. Красноярцы встречались с «Чайкой» из села Песчанокопское Ростовской области и победили с минимальным счетом.

Единственный мяч с пенальти на 64 минуте забил защитник красно-синих Валерий Кичин.

Отметим, что в составе хозяев с первых минут вышли четыре игрока, чье футбольное прошлое в разное время связано с Красноярском: вратарь Михаил Филиппов, защитники Али Гаджибеков и Матвей Ужгин, а также полузащитник Константин Савичев.

После этой победы «Енисей» поднялся на 10 строчку в турнирной таблице чемпионата.

Следующий матч Олимп-Первенства ФНЛ для «Енисея» будет домашним. В Красноярск приедет один из лидеров турнирной таблицы – ФК «Оренбург». Эта игра пройдет в субботу 17 апреля в манеже и начнется в 17:00.

 

фото: «Енисей»

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