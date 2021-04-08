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Футбольный «Енисей» победил в домашнем матче

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Красноярск
08:32 8 Апреля 2021
футбол, енисей, красноярск, победа, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» накануне в Красноярске встречался с клубом «СКА-Хабаровск» в рамках очередного тура Футбольной национальной лиги. До этого матча гости опережали хозяев на три очка в турнирной таблице.

Первый мяч в игре на 28 минуте ударом из пределов штрафной забил Александр Ломакин. Второй тайм красно-синие провели в большинстве после удаления хабаровчанина Мартусевича на 44-й минуте, а еще раз раз отличиться смогли уже в добавленное время – точку в игре поставил Александр Зотов.

После этой виктории «Енисей» догнал хабаровчан и уже почти ворвался в десятку лучших команд лиги.

«Игра была очень нервная. У нас сейчас не очень хорошее психологическое состояние – все на нервах, все на тоненького. Но мы выиграли и это поможет лучше подготовиться к следующему матчу», - заявил после встречи главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

Следующую игру красноярцы проведут в гостях против «Чайки» 11 апреля. Напомним, по словам директора клуба Алексея Ивахова, задача перед командой – обыгрывать каждого ближайшего соперника.

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