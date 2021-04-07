Алексей Ивахов: «В Красноярске у футбольного клуба есть человеческий ресурс»

Сегодня футбольный «Енисей» в Красноярске проведет очередной матч ФНЛ. Соперником станет «СКА-Хабаровск». Накануне игры Sibnovosti.ru поговорили с директором клуба Алексеем Иваховым о кредите доверия к главному тренеру команды, потенциальных спонсорах и причинах низкой посещаемости матчей.

- Понятно, что игра в домашних матчах мало кого удовлетворяет. Если коротко и конкретно, каков кредит доверия у главного тренера команды Александра Алферова?

- Согласен с вами, нас не удовлетворяют спортивные результаты в домашних играх. При этом была проведена полноценная подготовка, всех лидеров сохранили, взяли футболистов на перспективу. Мы, конечно же, планировали совсем другие результаты. Сейчас мы видим волнообразную игр, она не стабильна: хороший матч чередуется с нехорошим. Расчет был на то, что мы станем еще сильнее за это межсезонье, были к этому предпосылки. Этот же коллектив осенью обыгрывал сильные команды, включая тот же «Спартак». Те же люди у нас остались, но мы видим, насколько команда, показывая хороший футбол в отдельных отрезках... Бывают резкие провалы в оборонительной игре и взаимодействии. Особенно это касается домашних игр, потому что в выездных играх мы добиваемся результатов. Я ездил в Краснодар и видел, что у нас было два разных тайма. Первый тайм тренерский штаб дал возможность поиграть менее уставшим футболистам, потому что, действительно, график очень напряженный, играть с этими переездами с третьего на четвертый день это физически очень тяжело. Сам летал, все перелеты в ночь… Поэтому кредит доверия у Александра Михайловича есть. Мы понимаем, насколько важный шаг – сделать замены в тренерском штабе. Он (кредит) есть, но все будет зависеть от ближайших результатов. Мы очень уважаем этого специалиста (Алферова). Наш специалист, красноярский, который прошел много этапов, работая вне Красноярска и в Красноярске. В свое время выводил команду в ¼ финала кубка России, где только ЦСКА команда не смогла пройти. Это спорт, а в спорте самое главное – спортивный результат, поэтому если спортивных результатов у нас не будет, то, конечно, мы будем вынуждены предпринимать определенные меры для того, чтобы команда двигалась вверх.

- Кандидатуры уже есть на карандаше, с которыми ведутся переговоры?

- Никаких переговоров ни с кем не ведется. На данный момент у нас есть тренер, это не корректно относительно тренерского штаба вести какие-то переговоры. Конечно, у нас в голове есть определенные предположения, как, допустим вариант «Б» или вариант «В». В спорте всегда должно быть несколько вариантов развития.

- Вы сказали, что перед Алферовым стоит некая задача в наборе очков в предстоящих матчах. Я правильно это понял?

- Нет! У нас каждая игра подразумевает достижение результата. У него нет задачи набрать в пяти играх определенное количество очков. Есть задача обыгрывать ближайшего соперника.

- Сейчас бы уже можно было бороться за стыки, если бы команда весной дома набирала очки.

- Да, конечно! Мы имели подготовительный цикл, мы знали, что в первых матчах у нас не будут играть Цховребов и Саная. Должны были быть готовы к тому, что те лидеры, которые лидеры, они не будут принимать участие в играх. Мы видим, что у нас в структуре игры есть проблемы, не оказалось целостности игры в некоторых моментах. При этом мы видим, что «Факел» не имеет поражений и практически всех обыгрывает. Были и наши ошибки, я не отделяю себя от тренерского штаба, мы вместе приняли решение не лететь на сборы в Турцию, потому что в декабре, когда надо было заключать контракт, там была еще очень сложная пандемическая ситуация. Никто не знал, как будут проходить там сборы, в итоге мы поехали на юг Краснодарского края, где соперники были уровня второй лиги. Хотя с нами там были «Волгарь» и «Велес», а результаты у всех в итоге разные.

- Смотришь послематчевые пресс-конференции Александра Михайловича, возникает некое чувство дежавю, поскольку каждый раз при поражениях он говорит примерно одно и тоже: виноваты игроки, не те замены, они не усиливают игру. Существует ли конфликт между командой и главным тренером? По крайней мере внешне такое ощущение создается.

- На мой взгляд, никакого конфликта нету. Мы общаемся с тренерским штабом и футболистами довольно-таки тесно и профессионально. У нас нет никакой стены в общении. Те пресс-конференции, которые дает тренер, конечно, в них можно найти отпечатки отговорок… Я, когда встречался с тренерами последний раз, говорил им, что это ваша кухня, вам варить этот замечательный продукт. Те ингредиенты, дозировку – это вы определяете. В любом случае, вы всегда отвечаете за результат. Если футболист что-то не понимает, то виноват в этом тренер.

- Нынешняя посещаемость домашних матчей – это уровень сезона 2015/16, когда команда вылетела из ФНЛ, на игры приходит максимум чуть более 1300 зрителей, а бывает и по 400, как было на матче с «Шинником».

- Первый матч сколько было?

- 1251 зритель.

- Тогда была вместимость 50%. Когда нас просили напечатать еще билеты, мы не пошли на это. Потому что сейчас, когда разрешено 75% зрителей, мы не можем рассадить болельщиков, соблюдая дистанцию в полтора метра. 1500 зрителей в манеже – это сегодняшний, разрешенный максимум. У нас очень жесткие критерии со стороны РФС и ФНЛ.

- «Енисей-2» планирует выступать во втором дивизионе. Может, есть смысл организовать домашний матч в том же Ачинске, куда придет полгорода?!

- Мы думали над этим вопросом. Просто здесь мы упираемся в организацию. В Красноярске у футбольного клуба есть человеческий ресурс, который организует матч, соблюдая все регламентирующие документы. За любой труд нужно платить, а готовы в Ачинске так все организовать, чтобы клуб не получил штрафные санкции? Это же не просто так, что мы туда приехали и провели матч второй лиги. Но идея шикарная!

- Игровая форма «Енисея» уже второй сезон чистая, как альпийский снег, с точки зрения рекламодателей. Какая ситуация с поиском генерального спонсора? Почему от клуба отказался «Новоангарский обогатительный комбинат», хотя тот же хоккейный «Сокол» он продолжает поддерживать?

- Все, что касается НОКа, мы разговаривали с коллегами, они не могут быть партнерами двух профессиональных клубов, у них сейчас «Алания» основной клуб. Да, они помогают хоккеистам, а второму – футбольному клубу – посчитали нецелесообразным. Это не зависит от меня, это их позиция. Не только я с ними разговаривал, но и министерство спорта. Что касается партнеров, которых нет, мы уже нашли партнеров. В этой ситуации, когда была пандемия, просто так рекламировать свой продукт, когда нет болельщиков, не всем интересно. Все ждали снятия ограничений. Встаньте, пожалуйста, на место какой-то крупной бизнес-корпорации. Им интересен футбол без болельщиков? Они же просчитывают, куда потратить свои маркетинговые бюджеты. Мы разговаривали с автоконцернами, банками, страховыми компаниями… Все просили нас просто подождать. Мы эту ситуацию возобновили. Могу сказать, что клуб за этот зимний период заработал порядка 35,5 миллиона рублей внебюджетных средств. Это трансфер футболиста, плюс те денежные средства, которые находятся на счету по программе УЕФА. Клуб на протяжении года собирал документы, доказывал, что он достоин этих денежных средств на развитие молодежного футбола. У нас уже молодежная команда съездила на сбор в Абрау-Дюрсо, а у нас не было заложено средств на это. В ближайшее время ребята едут на турнир в Барнаул… Новых партнеров вы в ближайшее время увидите на футболках, просто не хочется за 3 копейки продавать продукт. Продавать за 200 тысяч рублей на майке место – это не совсем правильно, мы же все-таки региональная команда большого края.

- По-вашему, сколько стоит разместить логотип на майке «Енисея»?

- На сезон как минимум миллиона три, и у нас уже такие партнеры есть. Как подпишутся все документы, тогда я буду иметь право озвучить спонсора.