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Ксения Шойгу посетила Красноярск, чтобы наметить план по развитию триатлона в крае

Главная Спорт
Красноярск
10:42 5 Апреля 2021
спорт, красноярск, общество, гонка, велосипед, плавание
Автор: Sibnovosti.ru
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Дочь министра обороны и президент федерации триатлона России Ксения Шойгу приехала в Красноярск. Вместе с мэром города Сергеем Ереминым они обсудили план развития триатлона (гонка из плавания, велозаезда и бега).

Они говорили о создании на острове Татышев отдельного спортивного центра и проведении совместных стартов в городе.

«В перспективе в Красноярском крае могут появиться и триатлонные базы федерального значения. План действительно намечен! Спасибо за теплый прием, Красноярск», — завершила сообщение Ксения Шойгу.

Фото: Ксения Шойгу / Instagram

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