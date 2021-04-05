Ксения Шойгу посетила Красноярск, чтобы наметить план по развитию триатлона в крае

Дочь министра обороны и президент федерации триатлона России Ксения Шойгу приехала в Красноярск. Вместе с мэром города Сергеем Ереминым они обсудили план развития триатлона (гонка из плавания, велозаезда и бега).

Они говорили о создании на острове Татышев отдельного спортивного центра и проведении совместных стартов в городе.

«В перспективе в Красноярском крае могут появиться и триатлонные базы федерального значения. План действительно намечен! Спасибо за теплый прием, Красноярск», — завершила сообщение Ксения Шойгу.

Фото: Ксения Шойгу / Instagram