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Футбольный «Енисей» сыграл вничью с «Велесом»

Главная Спорт
Красноярск
20:21 3 Апреля 2021
футбол, енисей, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» провел матч 34-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Велеса». В нем сибиряки смогли пополнить свой очковый запас.

Игра прошла на поле «Велеса» в подмосковном Домодедово. Оба мяча в ней были забиты 11-метровыми ударами.

Счет открыли хозяева на 72-й минуте. С «точки» точно пробил Артур Галоян. Сравнял его спустя примерно шесть минут Валерий Кичин. Он пробил пенальти низом, в левый от вратаря угол. Голкипер «Велеса» угадал направление полета мяча, но дотянуться до него не смог.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги

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