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В Красноярске открыта регистрация на летний веломарафон

Главная Спорт
Красноярск
13:45 2 Апреля 2021
участники, регистрация, соревнования, велосипед, маршруты, приз
Автор: Sibnovosti.ru
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XVIII веломарафон «Красспорт» состоится 5 июня в Емельяновском районе. Призовой фонд гонки в этом году 210 тысяч рублей. Участники преодолеют 101,3 км по маршруту Емельяново – Никольское – Талая – Борск – Устюг – Емельяново. 63 км велосипедисты проедут по асфальту, а 37 км - по гравийной дороги.

«Веломарафон «Красспорт» считается самой крупной велосипедной гонкой от Урала до Дальнего Востока. С каждым годом к участию в нем присоединяются все больше спортсменов из разных городов нашей страны: Новосибирска, Москвы, Кемерова, Иркутска, Алтая и многих других городов», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация города уже объявила регистрацию на сайте https://krastriathlon.ru/krassport-2021/

и в магазине «Triatleta». В этом году в гонке смогут принять участие до 600 человек. Необходимо оплатить стартовый взнос 1 000 рублей.

Участники будут соревноваться в 13 возрастных категориях среди мужчин и женщин.

Фото: сайт веломарафона «Красспорт»

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