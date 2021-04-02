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Матч мужского баскетбольного «Енисея» с УНИКСом перенесли на 22 апреля

Главная Спорт
Красноярск
10:27 2 Апреля 2021
баскетбол, игра, перенос
Автор: Sibnovosti.ru
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Матч регулярного первенства мужской баскетбольной Единой лиги ВТБ между красноярским «Енисеем» и казанским УНИКСом перенесен. Он состоится 22 апреля.

Согласно календарю турнира, игра должна была состояться в Красноярске 3 апреля. Но ситуацию изменили успехи казанской команды на международной арене. 31 марта, победив в серии «Локомотив-Кубань», УНИКС вышел в полуфинал Еврокубка. После этого руководство клуба из Татарстана, по данным «Енисея», обратилось с просьбой рассмотреть возможность переноса матча.

В красноярском клубе отметили, что все приобретенные на 3 апреля билеты будут действительны 22 апреля.

Вчера же стало известно, что американский защитник «Енисея» Джордан Мэтьюс получил травму во время домашнего матча против «Нижнего Новгорода». У игрока диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»

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