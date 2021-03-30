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Россия не сможет принять Кубок мира по регби

Главная Спорт
Красноярск
11:47 30 Марта 2021
регби, кубок, суд, заявка, федерации
Автор: Sibnovosti.ru
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Претендовать на проведение Кубка мира по регби Россия не сможет. По словам председателя правления национальной Федерации регби Станислава Дружинина, спортивный арбитражный суд (CAS) не одобрил заявку Федерации на проведение соревнований в 2027 году.

«Многие знают, что чемпионат мира по регби, его называют Кубок мира по регби, является самым главным соревнованием по этому виду спорта. Проходит он один раз в четыре года. Каждые четыре года определялась страна, которая будет проводить такой чемпионат. Смысл решения CAS звучит таким образом, что Российская Федерация не может принимать у себя в качестве организатора мероприятий Олимпиады, Кубки мира и чемпионаты мира. То есть это именно такие глобальные международные турниры», - заявил Дружинин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Таким образом, масштабные международные соревнования уровня чемпионата мира Россия пока проводить не может. Однако в этом году Федерация будет организовывать чемпионат Европы по регби-7.

В чемпионате России по регби участвуют два красноярских клуба – «Красный Яр» и «Енисей-СТМ».

Фото: pixabay.com

 

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