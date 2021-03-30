Россия не сможет принять Кубок мира по регби

Претендовать на проведение Кубка мира по регби Россия не сможет. По словам председателя правления национальной Федерации регби Станислава Дружинина, спортивный арбитражный суд (CAS) не одобрил заявку Федерации на проведение соревнований в 2027 году.

«Многие знают, что чемпионат мира по регби, его называют Кубок мира по регби, является самым главным соревнованием по этому виду спорта. Проходит он один раз в четыре года. Каждые четыре года определялась страна, которая будет проводить такой чемпионат. Смысл решения CAS звучит таким образом, что Российская Федерация не может принимать у себя в качестве организатора мероприятий Олимпиады, Кубки мира и чемпионаты мира. То есть это именно такие глобальные международные турниры», - заявил Дружинин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Таким образом, масштабные международные соревнования уровня чемпионата мира Россия пока проводить не может. Однако в этом году Федерация будет организовывать чемпионат Европы по регби-7.

В чемпионате России по регби участвуют два красноярских клуба – «Красный Яр» и «Енисей-СТМ».

Фото: pixabay.com