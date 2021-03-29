«Енисей» уступил 10 очков нижегородцам в домашнем матче Лиги ВТБ

Баскетболисты «Енисея» уступили на своей площадке «Нижнему Новгороду» в матче Лиги ВТБ. Итоговое преимущество гостей составило 10 очков.

«Нижний Новгород» победил 96:86. По данный сайта Лиги ВТБ, решающим в матче стал отрезок в четвертой четверти. Его лучше начал «Енисей». 10 очков набрали Керрон Джонсон, Лейтон Хэммондс и Михаил Кулагин. Но после этого хозяева не могли забить в течение двух минут. Лучшим на площадке у «Енисея» был Михаил Кулагин, набравший 18 очков.

«Во-первых, поздравляю «Нижний Новгород» с победой. На данный момент они гораздо более сильная команда чем мы. Но также я могу поздравить моих игроков за старание – они выложились по максимуму…», - сказал после игры главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович.

В турнирной таблице красноярцы находятся на 12-месте.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»