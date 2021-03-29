Футбольный «Енисей» дома уступил «Балтике»

Домашняя игра в рамках 33 тура ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд

ФНЛ завершилась для «Енисея» поражением от калининградской «Балтики». Счет на 36 минуте матча открыл красноярец Никита Глушков. Хозяевам поля удавалось сохранить преимущество практически всю игру – «Балтика» не забивала. Только на 89 минуте Игорь Юрганов сравнял счет, затем через пару минут гол в ворота красноярцев отправил Максим Кузьмин. В итоге счет встречи 1:2 в пользу калининградцев.

Отметим, что эту игру на красноярском манеже посмотрели 1300 зрителей. Следующий матч «Енисей» проведет на выезде. 3 апреля в Москве красноярцы сыграют против «Велеса».

«Енисей» находится на 12 строчке в турнирной таблице ФНЛ. В активе красно-синих 46 очков.