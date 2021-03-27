Баскетболистки «Енисея» уступили в серии курскому «Динамо»

Курское «Динамо» не оставило шансов баскетболисткам «Енисея» во втором матче плей-офф первенства российской премьер-лиги. Игра прошла в Курске.

Преимущество хозяев было подавляющим. Они выиграли со счетом 93:59 (24:19, 30:12, 17:17, 22:11). По данным сайта баскетбольного клуба «Енисей», лучшей по статистическим показателям среди красноярских игроков стала канадская центровая Саиша Грант-Аллен. Она набрала девять очков.

Как сообщали Sibnovosti.ru, первая игра серии в Красноярске также завершилась победой «Динамо». Таким образом, «Енисей» выбыл из розыгрыша.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»