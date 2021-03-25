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Красноярцев приглашают бесплатно научиться играть в керлинг

Главная Спорт
Красноярск
14:49 25 Марта 2021
бесплатная, обучение, красноярск, спорт, услуги
Автор: Sibnovosti.ru
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На базе Красноярского колледжа олимпийского резерва в керлинг-холле на острове Отдыха открылся физкультурно-оздоровительный клуб для красноярцев. Инструкторы обучат новичков игре, расскажут о правилах и секретах керлинга. Вступивших в клуб ждут мастер-классы и настоящие соревнования.

«В этом году совместно с главным управлением по физической культуре и спорту города Красноярска мы запустили новый клуб для желающих научиться игре в керлинг и развиваться дальше в этом виде спорта. Будем рады видеть всех желающих в нашей керлинг-семье», — сказал директор колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев.

Для регистрации необходимо позвонить по телефону 263-06-86 или отправить запрос в Instagram.

Фото: Керлинг в Красноярске / Instagram

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