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Красноярский футболист дебютировал за Азербайджан против Криштиану Роналду

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Красноярск
12:00 25 Марта 2021
красноярск, футболисты, футбол, спорт, роналду, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярец Алексей Исаев сыграл на одном поле с легендарным Криштиану Роналду. 25-летний воспитанник красноярского футбола выступал за сборную Азербайджана. В матче отбора чемпионата мира-2022 накануне встретились сборные Азербайджана и действующих чемпионов Европы португальцев. В стартовом составе португальской команды был заявлен Криштиану Роналду. Победу в этом матче с минимальным счетом одержала Португалия – автогол забил капитан команды Максим Медведев.

Напомним, что Алексей Исаев получил гражданство Азербайджана, после того как с успехом начал выступать за клуб «Сумгайыт» в 2018 году. Летом 2020 года игрок подписал контракт с командой «Сабах».

С 2014 по 2016 год Алексей Исаев играл за «Енисей», а потом перешел в петербургский «Зенит-2». В 2017 года он вернулся в «Енисей» на правах аренды, отыграл 25 матчей и забил 2 гола. Он помог красноярскому клубу впервые в истории выйти в Премьер-лигу.

Фото: Алексей Исаев / Instagram

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