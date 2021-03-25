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Футбольный «Енисей» одержал третью «сухую» победу подряд

Главная Спорт
Красноярск
08:59 25 Марта 2021
футбол, енисей, игра, победа, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей» одержал вторую гостевую победу подряд в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Вчера красноярцы играли с «Краснодаром-2».

Открыть счет в матче «Енисею» помогли хозяева. Илья Карпук заставил ошибиться игрока краснодарцев Сергея Бородина, и тот отправил мяч в сетку ворот своей команды. В первом тайме вратарю «Енисея» Михаилу Опарину несколько раз пришлось спасать свою команду. Во второй половине игры преимущество сибиряков удвоил Евгений Песиков, установивший окончательный счет – 2:0.

«Краснодар» больше владел мячом, создавал неплохие моменты, но, на мой взгляд, мы создали больше голевых моментов и … два из них реализовали», - сказал после игры главный тренер «Енисея» Александр Алферов.

Победа в Краснодаре стала третьей подряд «сухой» для «Енисея». Ранее он обыграл дома ярославский «Шинник» 6:0, а затем в гостях московское «Торпедо» 1:0. Команда располагается на 10-й строчке в турнирной таблице ФНЛ с 46 очками. Столько же у воронежского «Факела» и астраханского «Волгаря».

Фото: сайт Футбольной национальной лиги

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