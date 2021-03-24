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Футбол-арена «Енисей» получит новое искусственное поле

Главная Спорт
Красноярск
12:18 24 Марта 2021
арена, футбол, ремонт, средства
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский манеж в этом году ждет масштабный ремонт. Во второй половине мая начнутся работы по замене искусственного поля, которое проработало с момента открытия в ноябре 2014 года.

В это время профессиональные команды «Енисея» (мужская, женская команды и дубль) и воспитанники школы смогут заниматься на улице. Как отметил в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru директор КГАУ «СШОР по футболу «Енисей» Олег Долынюк, в чьем ведении находится манеж, львиную часть средств на замену поля даст Москва.

«В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» Красноярскому краю предусмотрено 40 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию футбольного поля в манеже. Размер софинансирования от нашего региона - 2,1 миллиона рублей. Ориентировочный срок работ 1-1,5 месяца. Отмечу, что поле в арене не менялось с момента ввода в эксплуатацию, учитывая его максимальную загруженность с 8:00 до 23:00, мы понимаем, что фактический износ уже составляет не менее 10-12 лет», - сказал он.

Кроме того, в рамках замены газона предусмотрено покупка дополнительного оборудования за уходом за полем (мини-трактор, навесное оборудование и т. д.), а также новые футбольные ворота. Сейчас СШОР разрабатывает документацию для размещения заявки на участие в закупке. Отметим, что демонтированный газон достанется одному из стадионов Красноярского края.

Фото: сайт КГАУ «СШОР по футболу «Енисей»

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