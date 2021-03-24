«Енисей» уступил курским динамовкам в первом матче плей-офф баскетбольной премьер-лиги

Баскетболистки «Енисея» уступили в первом матче плей-офф первенства российской премьер-лиги курскому «Динамо». Серия идет до двух побед.

Игра состоялась в Красноярске. Гости выиграли ее со счетом 81:71. Решающей оказалась последняя четверть, в которой «Енисей» уступил 10 очков. Лучшей среди красноярских баскетболисток по статистическим показателем была канадская центровая Саиша Грант-Аллен. На ее счету 16 очков, восемь подборов, две передачи и один перехват.

«Игра была неплохая. Мы сражались три четверти… Даже во второй десятиминутке, когда у нас был провал 0:10, мы смогли собраться и догнать. Да, нам не хватило ротации и чуть-чуть мастерства и везения», - оценила действия своей команды на сайте клуба главный тренер «Енисея» Ольга Шунейкина.

Вторая игра состоится в Курске 26 марта.

Фото: сайт баскетбольного клуба «Енисей»