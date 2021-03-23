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Александр Усс премировал хоккеистов «Енисея» за победу

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Красноярск
15:02 23 Марта 2021
красноярск, спорт, общество, премия, победа, команда, хоккей, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Александр Усс поздравил команду «Енисей» за победу на чемпионате России. В качестве награды за победу команда получит дополнительное финансирование.

«Мне довелось быть на предыдущей игре с "Динамо", она закончилась с почти таким же счётом, тоже была очень напряженной, но на финале по определенным причинам мне не удалось побывать. Однако саму концовку и победный гол Алмаза (Миргазова) я все-таки увидел, избавив красноярцев от валидола. Поздравляя вас, наряду с почетными грамотами, которые вы получите, после некоторых консультаций с руководством команды я принял решение поддержать вас материально, для того, чтобы с моральным и материальныи удовлетворением все было у вас хорошо… "Енисей" — чемпион! Спасибо за то, что вы для всех нас стали символом красноярской победы», — сказал губернатор.

«Хотел бы поблагодарить за помощь и доверие, за то, что мы чувствуем вашу поддержку, это очень важно для нас. Финальный матч прошел в Красноярске, впервые «Енисей» стал чемпионом России у себя в родном городе, на своем стадионе, при наших болельщиках. Нас это, конечно, окрыляло, и мы делали все зависящее, чтобы одержать победу. Имея такой Дворец спорта, такую арену, победы еще будут, не только у команды "Енисей", но и у подрастающих поколений: у юниоров и юношеских команд. С вашей поддержкой мы добьемся многого», – отметил в ответном слове капитан «Енисея» Сергей Ломанов.

Напомним, в минувшее воскресенье красноярцы на домашнем льду победили «Динамо» со счетом 4:2, вернув себе титул сильнейшей команды спустя 5 лет. Всего «Енисей» 16 раз становился чемпионом, 11 раз — СССР и 5 раз — России.

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