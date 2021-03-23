Виктор Толоконский: «Помню, как тяжело давалось решение о возведении стадиона для ХК «Енисей»

Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский в беседе с корреспондентом Sibnovosti.ru поздравил хоккеистов «Енисея» с победой в чемпионате России. В минувшее воскресенье красноярцы на своем льду в решающем матче одолели московское «Динамо» (4:2) и стали шестнадцатикратными чемпионами страны.

«Болел за «Енисей» у телевизора. Очень рад и счастлив, что команда по делу и по игре победила очень сильное московское «Динамо». Красноярцы по достоинству стали чемпионами. В последние годы переживал, что «Енисей» не выходит на свой уровень, а я убежден и всегда это подчеркивал, в том числе в Федерации хоккея с мячом, что «Енисей» - это чемпион России, суперклуб, целая система традиций, включая детскую школу и тренерский состав, и сама атмосфера», - сказал Виктор Толоконский.

По словам экс-губернатора, трансляция стала для него поводом еще раз оценить арену «Енисей». Напомним, что стадион был построен за 18 месяцев и сдан в эксплуатацию в конце 2018 года. Как сказал Виктор Толоконский, зная, как в Красноярске любят хоккей с мячом, он посчитал своим долгом и ответственностью построить современную арену.

«Думаю, это один из лучших дворцов для хоккея с мячом не только в России, но и в мире. Взять те же светлые, легкие, деревянные балки, что было таким конструктивным и технически непростым решением, когда строили арену. Помню, как тяжело давалось решение о возведении объекта, ведь хоккея с мячом не было в программе подготовки к Универсиаде. Не было времени для того, чтобы выбрать площадку, необходимо было строить на месте старого стадиона. Нужно было найти временный стадион («Локомотив» - Sibnovosti.ru), чтобы команда могла готовиться и играть на время строительства. В общем говоря, с хоккей с мячом, который был только демонстрационным видом в программе Универсиады, проблем было больше, чем с другими дисциплинами», - вспомнил бывший глава региона.

Поздравляя тренеров, руководителей клуба, игроков и болельщиков, Виктор Толоконский отметил высокий класс и зрелищную игру красноярской команды.

«Сережа Ломанов в хорошей форме, наслаждался мастерством Алмаза Миргазова, который играл уже при мне, а теперь является ключевым игроком клуба и сборной. Отмечу еще Артема Драничникова, потому что в хоккее не так просто проявить себя вратарю, но в финале нашему молодому киперу удалось это в полной мере: его спасения внесли самый весомый вклад в победу, особенно если посмотреть статистику - ударов и опасных моментов у «Динамо» было не меньше», - рассказал экс-губернатор о своих впечатлениях от финала чемпионата России.

Виктор Толоконский возглавлял Красноярский край в 2014-2017 годы. В настоящее время он является советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.