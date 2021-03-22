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Юные красноярские дзюдоисты помогли Сибири победить на президентском турнире

Главная Спорт
Красноярск
16:18 22 Марта 2021
турнир, путин, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
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Трое красноярцев успешно выступили на традиционном международном командном юношеском турнире по дзюдо памяти Героя СССР Василия Петрова на призы президента РФ Владимира Путина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Сборная Сибирского федерального округа стала победителем президентского турнира, в котором приняли участие восемь команд. По данным страницы «Дзюдо в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», Алексей Ридный выступал в весовой категории до 50 кг. Его успех повторили Илья Похабов (73 кг) и Руслан Змеев (81 кг).

Также в составе команды было трое новосибирцев. По одному представителю – от Алтайского края и Республики Хакасия.

Турнир был основан в 1974 году в Ленинграде по инициативе тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.

Фото: страница «Дзюдо в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте»

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