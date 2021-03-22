Юные красноярские дзюдоисты помогли Сибири победить на президентском турнире

Трое красноярцев успешно выступили на традиционном международном командном юношеском турнире по дзюдо памяти Героя СССР Василия Петрова на призы президента РФ Владимира Путина. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Сборная Сибирского федерального округа стала победителем президентского турнира, в котором приняли участие восемь команд. По данным страницы «Дзюдо в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», Алексей Ридный выступал в весовой категории до 50 кг. Его успех повторили Илья Похабов (73 кг) и Руслан Змеев (81 кг).

Также в составе команды было трое новосибирцев. По одному представителю – от Алтайского края и Республики Хакасия.

Турнир был основан в 1974 году в Ленинграде по инициативе тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.

Фото: страница «Дзюдо в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте»