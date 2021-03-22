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Красноярец Николай Каклимов побил мировой рекорд по подтягиванию

Главная Спорт
Красноярск
09:50 22 Марта 2021
красноярск, достижения, рекорд, спорт
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В Красноярске 59-летний Николай Каклимов известный своими спортивными достижениями установил новый мировой рекорд. На этот раз он подтянулся на перекладине больше четырех тысяч раз. На установление мирового рекорда ему потребовалось почти шесть часов. Предыдущий рекорд принадлежал чеху Яну Каресу, который сумел подтянуться 3 885 раз.

Отметим, что это не первое мировое достижение Николая, в 2017 году он смог подтянуться 4 989 раз за 12 часов, а за 24 часа — 7 345 раз.

«Усталость есть, а в целом я очень доволен. В последние пять минут какая-то тяжесть напала, а в общем подготовился я хорошо. На каждой руке всего по одной мозоли, и это радует. Сейчас самочувствие хорошее», — поделился словами спортсмена в Facebook Владислав Власов.

Фото: Николай Каклимов

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