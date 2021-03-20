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В кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов на чемпионат России по бенди

Главная Спорт
Красноярск
10:52 20 Марта 2021
хоккей с мячом, енисей, билеты
Автор: Sibnovosti.ru
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Болельщики хоккейного «Енисея» возмущены организацией продаж билетов на финал чемпионат России по хоккею с мячом. Красноярцы жалуются, что на сайте клуба и в терминалах «Платжека» купить билеты с самого старта продаж было невозможно, а в кассах стадиона «Енисей» в одни руки продавали по 20-30 билетов.

Менее чем через час 3 700 билетов на матч были проданы. В итоге сотни людей простояли в очереди, но купить билет так и не смогли. Зато почти сразу активизировались спекулянты, которые стали перепродавать купленные за 500 рублей билеты по 3 500 тысячи рублей.

Директор хоккейного клуба «Енисей» Михаил Чечеткин заявил, что клубу неприятна сложившаяся ситуация с продажей билетов. Он принес болельщикам извинения.

«Нам неприятно, что не все болельщики смогли приобрести билеты. Хочется извиниться перед ними, но такого объема мест на стадионе, конечно, недостаточно. Мы проанализировали – в первые же минуты продажи билетов около 17 тысяч человек хотели приобрести их на сайте. Просьба - не покупать билеты у перекупщиков. Мы попытались сохранить минимальные цены на финальную игру. Можно купить билеты на трансляцию и посмотреть [игру] в кинотеатрах, или дома у телевизора», - заявил Михаил Чечеткин.

Отметим, что несколько красноярских кинотеатров покажут прямую трансляцию финального мачта чемпионата России по хоккею с мячом. В воскресенье, 21 марта, в Красноярске встретятся «Енисей» и московский «Динамо».

Фото: сайт хоккейного клуба «Енисей»

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