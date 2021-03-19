Борис Скрынник о главной игре ЧР по хоккею с мячом: «Обе команды заслужили финал»

Президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник прокомментировал Sibnovosti.ru предстоящую финальную игру чемпионата России по хоккею с мячом. Напомним, главный матч сезона в Красноярске между «Енисеем» и московским «Динамо» состоится в воскресенье, 21 марта.

- Как относитесь к тому, что финал пройдет в Красноярске, на сколько город готов?

- Красноярск давно уже готов, это показала и Универсиада, и разные другие турниры, которые проходили у вас. Красноярский болельщик давно уже заслужил широкомасштабное соревнования. Мы ведь и кубок мира хотели провести, но не получилось из-за пандемии, другие у нас были наработки. Причем это все в сотрудничестве и взаимодействии с руководством региона, при полной поддержке губернатора Александра Усса. Финал пройдет в Красноярске – мне кажется, это будет приятно и полезно всем увидеть хорошую игру.

- Кто фаворит в матче?

- Мне, как всегда, говорить это некорректно, обе команды заслужили финал. У кого будут крепче нервы и подготовка, тот и победит. Дай Бог успеха обеим командам. Для меня не важно, кто выиграет, гораздо важнее красивая игра, чтобы финал выявил новых претендентов в сборную России.

- Билеты в Красноярске разобрали за один час, ажиотаж бешеный. Как считаете, можно ли было рассмотреть вопрос проведения финала на том же Центральном стадионе, который был реконструирован к Универсиаде и вмещает в три раза больше зрителей, чем арена «Енисей»?

- Для болельщиков и игроков, конечно, более комфортные условия под крышей. Плюс не забывайте про климатические условия, из-за которых мы сейчас делаем упор на крытые стадионы. В этом нас поддерживают руководство страны и губернаторы. Уже целый куст получился — Кемерово, Красноярск, Иркутск, Хабаровск.

- Проведение одного финального матча — это оптимальная схема? Или все-таки, может быть имеет смысл сделать в финале серию плей-офф до трех побед, дабы продлить зрелище?

- Мне представляется, что финал — это один яркий матч, где игроки могли бы отдать себя без остатка. Многоматчевое турне не будет интересно, не будет зрелищности, все будут друг друга выматывать, тем более тут необходимо учитывать наши расстояния в России. Поэтому один финальный матч покажет все эмоции и красоту русского хоккея.

Фото tass.ru