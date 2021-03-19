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В Красноярске стартовало первенство мира по фристайлу и сноуборду

Главная Спорт
Красноярск
11:05 19 Марта 2021
сноуборд, фристайл, чемпионат мира, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Международные соревнования пройдут в Красноярске с 18 по 27 марта. Для участия в первенстве в город приехали около 600 спортсменов из 28 стран мира.

Накануне состоялось торжественное открытие соревнований. Губернатор края Александр Усс в своем приветственном слове заявил, что их проведение именно в Красноярске стало возможным наличию в городе спортивных объектов мирового уровня.

«Я хочу искренне поблагодарить представителей Международной лыжной федерации, российских федераций сноуборда и фристайла, спортсменов и тренеров и всех тех, кто готовил эти объекты и эти склоны. Я желаю участникам соревнований великолепных стартов и удачных финишей, всем нам ярких впечатлений и отличного настроения от общения друг с другом. В добрый путь!», - сказал глава региона.

Официально открыл соревнования рейс-директор по акробатике и могулу Международной лыжной Федерации (FIS) Андреа Ринальди.

«Буквально завтра начинаются по-настоящему захватывающие соревнования. Здесь вы увидите классные трюки в дисциплинах фристайла и сноуборда. Огромное спасибо Федерации сноуборда России и Федерации фристайла России за то, что всё это стало возможным, и теперь мы ждем крутых результатов от спортсменов. И первенство мира по фристайлу и сноуборду 2021 года объявляю отрытым!», - сообщил он.

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