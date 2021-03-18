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Открытие первенства мира по фристайлу и сноуборду состоялось вчера вечером

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Красноярск
09:40 18 Марта 2021
спорт, в красноярском крае, сноуборд, фристайл, чемпионат мира, красноярск, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в кластере «Сопка» 17 марта стартовало первенство мира по фристайлу и сноуборду 2021 года. Для участников соревнований провели церемонию открытия, где их поприветствовали губернатор края Александр Усс, рейс-директор по акробатике и могулу Международной лыжной федерации Андреа Ринальди, президент федерации фристайла России Алексей Курашов, президент федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

«У нас в Красноярске, в центре Сибири, вновь мировой сноуборд и мировой фристайл. Это стало возможным благодаря тому, что здесь расположены спортивные объекты мирового уровня и здесь вас ждут гостеприимные красноярцы. Я желаю участникам соревнований великолепных стартов и удачных финишей, всем нам — ярких впечатлений и отличного настроения от общения друг с другом. В добрый путь!», — сказал глава региона.

Напомним, соревнования первенства пройдут с 18 по 27 марта, в них примут участие около 600 спортсменов из 28 стран мира.

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