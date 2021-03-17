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Самый большой каток Красноярска на острове Татышев работает последние дни

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Красноярск
09:53 17 Марта 2021
каток, красноярск, весна
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В дирекции Татышев-парка предупредили о скором закрытии самого большого катка в городе. Ледовая площадка в западной части острова работает последние дни.

Лед начал таять, поэтому работа катка становится небезопасной. Окончательно дата закрытия пока не утверждена, однако это точно произойдет на этой неделе.

«Начнет таять лед, и мы больше не сможем его поддерживать. Эту неделю дорабатываем и думаем, какие розыгрыши и лотереи провести. В день закрытия, возможно, будет бесплатный вход», - сообщила радио «Красноярск-Главный» пресс-секретарь Татышев-парка Анастасия Карнаухова.

В дирекции Татышева добавили, что в предстоящие выходные на острове состоится праздник с развлекательными мероприятиями.

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