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Сборная Минусинска по мини-футболу стала бронзовым призером Первенства России

Главная Спорт
Красноярск
09:25 17 Марта 2021
футбол, приз, победа, чемпионат, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Юные футболисты из Минусинска вернулись с Первенства России по мини-футболу с бронзовой наградой. Напомним, что воспитанникам Спортивной школы олимпийского резерва им. В.П. Щедрухина пришлось самостоятельно искать деньги на поездку в Нижний Новгород, так как в бюджете не были заложены на это средства. В итоге команде удалось собрать нужную сумму, и ребята отправились на соревнования.

Как сообщили в краевом министерстве спорта, на групповом этапе минусинцы обыграли «Динамо» из Петропавловска-Камчатского (9:1), подмосковную ДЮСШ-2 (6:0) и «Югру» (4:1). В четвертьфинале минусинская команда выбила уфимскую «Академию футбола» (4:2), в полуфинале со счетом 2:5 уступила нижегородскому «ВадАгро». В матче за бронзовые медали СШОР им. Щедрухина была сильнее «Ямала» – 4:3.

«Лучшим бомбардиром» соревнований стал Данил Борисенко. «Лучшим вратарем» судейской коллегией турнира признан Степан Панкстьянов. Третий год подряд спортсмены СШОР им. В.П.Щедрухина показывают высокий уровень подготовки на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу, входя в тройку сильнейших команд страны, что является показателем высокого профессионализма тренерского состава! Мы безмерно рады тому, что в нашем городе сформировался тренерский коллектив, способный приводить юных ребят к столь значимым успехам», - отметил помощник президента Федерации футбола Минусинска Артем Калеменев.

 

Паблик "Футбол Минусинска" в ВК 

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