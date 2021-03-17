Старт продаж билетов на финал Чемпионата России по хоккею с мячом в Красноярске

Хоккейный «Енисей» объявил дату и время начала продаж билетов на финал Чемпионата России по хоккею с мячом в Красноярске. Они поступят в продажу 18 марта в 16:00. Одновременно они появятся в кассах стадиона «Енисей», терминалах «Платежка» и на официальном сайте клуба. Установлена единая цена билета на игру «Енисей» - «Динамо» - 500 рублей независимо от сектора.

В красноярском клубе ожидают, что билеты на эту игру разлетятся за считаные часы. Так, на второй полуфинальный матч, который проходил в Красноярске на прошлой неделе, болельщики раскупили три тысячи билетов за два часа.

Главный матч сезона в Красноярске состоится в воскресенье, 21 марта. Встреча, в которой определится чемпион России, начнется в 15:00 на стадионе «Енисей». Ожидается, что ее будут транслировать федеральные каналы.