Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»

Футбольный менеджер и управленец Шамиль Газизов возвращается в Уфу. Стало известно, что 52-летний функционер вновь станет генеральным директором одноименного клуба.

«Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице. Не принять этот вызов было нельзя», - приводит слова Газизова ТАСС.

Менеджер подчеркнул, что его главная задача — помочь команде сохранить прописку в элите отечественного футбола.

Отметим, в настоящее время уфимский клуб находится на 15 месте в турнирной таблице РПЛ, в их активе всего 14 очков.

Напомним, Шамиль Газизов давал большое интервью Sibnovosti.ru, когда он занимал должность генерального директора в московском «Спартаке». Тогда гранд приезжал в Красноярск и встречался с «Енисеем» в матче на Кубок России.