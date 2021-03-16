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Шамиль Газизов возвращается в футбольный клуб «Уфа»

Главная Спорт
Красноярск
16:22 16 Марта 2021
спорт, футбол, назначение, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный менеджер и управленец Шамиль Газизов возвращается в Уфу. Стало известно, что 52-летний функционер вновь станет генеральным директором одноименного клуба.

«Войти в одну реку дважды? Это не река, а мой родной клуб, который находится в не очень хорошей ситуации в плане места в турнирной таблице. Не принять этот вызов было нельзя», - приводит слова Газизова ТАСС.

Менеджер подчеркнул, что его главная задача — помочь команде сохранить прописку в элите отечественного футбола.

Отметим, в настоящее время уфимский клуб находится на 15 месте в турнирной таблице РПЛ, в их активе всего 14 очков.

Напомним, Шамиль Газизов давал большое интервью Sibnovosti.ru, когда он занимал должность генерального директора в московском «Спартаке». Тогда гранд приезжал в Красноярск и встречался с «Енисеем» в матче на Кубок России.

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