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Определено время начала финала чемпионата России по хоккею с мячом

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Красноярск
13:15 16 Марта 2021
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В федерации хоккея с мячом России назвали время начала финального матча национального чемпионата – стартовый свисток прозвучит в 15:00.

Напомним, о проведении главного матча сезона в Красноярске стало известно в минувшее воскресенье. В финале встретятся «Енисей» и московское «Динамо».

Напомним, ранее в краевой столице проходили финальные игры – в 1999, 2000, 2001 и 2003 годах, однако в те годы по регламенту финал состоял из двухматчевого противостояния и во всех четырех случаях решающие игры проводил на поле соперника – архангельского «Водника».

После изменения регламента в предыдущем десятилетии красноярский коллектив четырежды играл и три раза победил в финале, состоящего из одного матча – 2014 (Москва), 2015 (Хабаровск), 2016 (Иркутск) и 2018 (Хабаровск).

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