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Спортсменка из Красноярского края завоевала три золота в первенстве «На лыжи!»

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Красноярск
13:44 15 Марта 2021
лыжи, спортсмены, соревнования, победители, спорт
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На базе спортивной школы «Тея» (пос. Вершина Теи, Хакасия) завершился финал открытых межрегиональных соревнований на призы компаний РУСАЛ и En+ для спортсменов 13–16 лет «На лыжи!».

Юноши и девушки соревновались в нескольких дисциплинах: гонки на 3 и 5 км свободным и классическим стилем, спринт на дистанции 1,5 км, смешанная эстафета. По итогам стартов лыжница из Ачинска Руслана Дьякова завоевала три золота. Серебряные медали первенства взяли в спринте Алина Машинцева (Кодинск) и Доминика Каптелова (Краснотуранский район). Еще одно серебро команда Красноярского края завоевала в эстафете.

Спортсменка из Красноярского края завоевала три золота в первенстве «На лыжи!»

По традиции первенства «На лыжи!» юных спортсменов на трассе поддерживала Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, трёхкратная Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира:

– Я абсолютно уверена, что через шесть-восемь лет на чемпионатах мира будут блистать лыжники, которые прошли через проект «На лыжи!», мы будем радоваться их результатам так, как сейчас радуемся победам и медалям нынешних лидеров. Первенство «На лыжи!» не имеет аналогов в России. У нас есть первенство страны для спортсменов 15-16 лет, но и всё. Межрегиональные соревнования для детей 13-16 лет проводит только проект «На лыжи!» Представляете, как много это даёт самим спортсменам и их тренерам? Ты не варишься в собственном соку в своём регионе, а участвуешь в многоэтапном соревновании, у тебя есть возможность сравниться со спортсменами из других регионов. Сейчас проект «На лыжи!» является полноценным звеном подготовки спортивного резерва», – отметила накануне соревнований Елена Вяльбе.

В финале первенства «На лыжи!» сезона 2020-2021 принимали участие также лыжники из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края, республик Хакасия и Саха. Чемпионы и призеры соревнований награждены профессиональными лыжами, лыжероллерами, экипировкой.

Спортсменка из Красноярского края завоевала три золота в первенстве «На лыжи!»

«На лыжи!» – это совместный проект Федерации лыжных гонок России, компаний РУСАЛ и En+, направленный на развитие лыжного спорта. Проект был запущен весной 2016 года в городах Сибири и Урала по инициативе основателя компаний Олега Дерипаски. Помимо соревнований, в рамках проекта «На лыжи!» ведется работа с лыжными тренерами, в частности, организованы дистанционные курсы повышения квалификации, проводится ежегодный конкурс на соискание тренерских стипендий.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

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